أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن اتهام جنود تابعين لبعثتها لـ "حفظ السلام" في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونسكو) بالاستغلال الجنسي والعنف الجسدي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة في نيويورك أمس الاثنين، إن "بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية تلقت اليوم 4 اتهامات بسوء السلوك، بينها 3 اتهامات بالاستغلال الجنسي. وتشمل هذه الاتهامات عسكريين من البعثة من جنوب إفريقيا".

وتابع: "وفقًا للمعلومات الواردة فإن الاتهامات المتعلقة بالاستغلال الجنسي تشمل ضحايا من البالغين. ويُزعم أن تلك الحوادث وقعت في ساكي وبيني وغوما (في كيفو الشمالية). وقد تم إشراك صندوق الأمم المتحدة للسكان لضمان تقديم المساعدة الفورية للضحايا".

وأضاف دوغريك أن "الاعتداء الرابع يتعلق بعنف جسدي ارتكبه أحد أفراد بعثة حفظ للسلام بحق صبي يبلغ من العمر 17 عامًا في كاساي الشرقية. وقد أحيل الضحية إلى يونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) للحصول على مساعدة فورية".