دعا مركز مغربي، إسبانيا إلى منح "الأولوية" لملف الغازات السامة العالق بين البلدين، عبر "آليات العدالة الانتقالية".

ويتهم مؤرخون إسبان ومغاربة القوات الإسبانية باستعمال الأسلحة الكيميائية في قصف أهالي الريف خلال ما يعرف بـ"حرب الريف"، التي اندلعت بين المقاومة، وقوات الاحتلال الإسباني، في عشرينيات القرن الماضي.

وقال "مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم" بالمغرب (غير حكومي)، في بيان، إنه "تابع باهتمام كبير ما نشر إعلاميًا حول الوعد الذي قطعه وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، وهو يرد على سؤال أحد البرلمانيين الإسبان".

وأضاف أن الوزير الإسباني تعهّد "بالنظر في مطالب المؤسسات المدنية المغربية بخصوص استعمال الأسلحة الكيميائية بالريف إبان المرحلة الاستعمارية، وما نجم عن ذلك من مآسي إنسانية ما زال أثرها مستمرا حتى اليوم".

واعتبر المركز، المعني بالدفاع عن "ضحايا الغازات السامة" الإسبانية، أن "الأولوية اليوم يجب أن تمنح لملف الغازات السامة بالنظر إلى المآسي الصحية التي ترتبت عليها، والانتشار المهول للأمراض السرطانية في جميع المناطق التي تعرّضت للقصف".