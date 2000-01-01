قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن النظام استخدم السلاح الكيمياوي خلال سنوات الأزمة، 211 مرة، حتى فبراير الجاري، خلفت سقوط 1421 شخصا.

وفي تقرير صدر عن الشبكة، قدمت الشبكة إحصائية تتحدَّث عن تكرار استخدام النِّظام للأسلحة الكيمياوية، منذ أول استخدام لها حتى الشهر الجاري.

وأوضحت الشبكة، أن حصيلة الهجمات "بلغت ما لا يقل عن 211 مرة، منها 33 هجوماً قبل قرار مجلس الأمن رقم 2118 (2013)، و178 هجوماً بعده".

وأضاف أنه من بين الهجمات الـ178، وقع 109 هجوماً بعد القرار الأممي 2209 (2015)".

وتم تسجيل "53 هجوماً بعد القرار الأممي 2235 (2015)، و3 هجمات بعد الفيتو الروسي (2017)، فيما يخص تمديد عمل مهمة آلية التَّحقيق المشتركة".

وبيّنت الشبكة أن تلك الهجمات "تسببت في مقتل ما لا يقل عن 1421 شخصا، منهم 1357 مدنيا، من بينهم 187 طفلا، و244 امرأة، و57 من مقاتلي المعارضة".