أكد مصدر رفيع المستوى في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا أن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، وذلك بعد اجتماع دام 13 ساعة لقيادة الحزب العليا.

وكانت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا قد ذكرت أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم أمهل الرئيس جاكوب زوما 48 ساعة للاستقالة بعد اجتماع دام ثماني ساعات لقيادة الحزب العليا.

وقالت الهيئة نقلا عن مصادر إن زعيم الحزب سيريل رامافوسا غادر اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية وتوجه إلى مقر زوما في وسطبريتوريا ليسلمه الرسالة شخصيا.

ومنذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر ، يواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019.

ولدى اللجنة التنفيذية بالحزب سلطة إصدار أمر لزوما بالتنحي كرئيس للبلاد، بيد أن هناك تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه قد يرفض ذلك.