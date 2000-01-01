أعلن قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي فدوي، أن إيران تريد تحديد ممر مائي للملاحة في الخليج العربي وبحر عمان، ما يوحي بنيتها لافتعال أزمة جديدة تهدد سلامة السفن في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن فدوي قوله خلال كلمته بالملتقى الخامس للمؤسسات البحرية الإيرانية، الثلاثاء: إن "المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حدّد ممرا مائيا في منطقة الخليج وبحر عمان للسفن الأميركية و6 دول تابعة لها"، مؤكدا أن "هذه السفن ملزمة بأن تسلك هذا الممر لغرض العبور من هذه المناطق"، حسب تعبيره.

وهدد القائد العسكري الإيراني بعدم السماح للسفن الأجنبية بتفريغ مياه الموازنة لديها في هذه المناطق البحرية، وقال إنه سبق للسلطات الإيرانية أن احتجزت سفينة هندية إثر قيامها بتفريغ خزانات مياه الموازنة لديها بالقرب من جزيرة لاوان، حيث تم الإفراج عنها بعد فترة، فيما عمدت السلطات الهندية لذات الأسباب إلى احتجاز سفينة إيرانية في مياه الهند على مدى عامين، على حد قوله.

وتأتي هذه التصريحات الإيرانية بعد زيادة الاحتكاك بين سفن وزوارق تابعة للجيش والحرس الثوري الإيراني بالسفن والطائرات الأميركية في الخليج العربي، خلال الأشهر الماضية، ما ينذر بخطر حدوث اشتباكات ومواجهات بين الطرفين.