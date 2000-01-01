أوصت شرطة الاحتلال الصهيونية، مساء اليوم الثلاثاء، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضيتي فساد.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الشرطة جمعت أدلة كافية لإدانة نتنياهو في القضيتين، المعروفتين بـ"الملف 1000" و"الملف 2000".

وأوضحت أن الشرطة أبلغت محاميي نتنياهو، بأنها أوصت بتقديم لائحة اتهام ضده في القضيتين، بـ"الرشوة وخيانة الأمانة".

يشار إلى أن الملف "1000"، يتضمن اتهام نتنياهو شخصيًا، وزوجته سارة، ونجله الأكبر يائير؛ بتلقي هدايا "ممنوعة" من رجل الأعمال الأمريكي أرنون ميلتشن، الذي يُعد أحد أكبر المنتجين في هوليوود.

وأطلقت الشرطة على ملف تحقيق آخر ضد نتنياهو اسم "الملف 2000"، ويتعلق بشبهات إبرام نتنياهو لصفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نوني موزس، تتمثل في سعي الأخير لتجميل صورة رئيس الحكومة في صحيفته؛ مقابل إغلاق صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لها.

ومن المرجح أن تقوم الشرطة بالتحقيق مع نتنياهو في ملف آخر أطلقت عليه الملف "3000"؛ والمتعلق بوجود شبهات فساد وتضارب مصالح رافقت صفقة شراء غواصات للجيش 'الإسرائيلي' من شركة ألمانية.

وتولى نتنياهو (67 عامًا) السلطة بشكل متقطع منذ عام 1996، وهو الآن في فترته الرابعة رئيسا للوزراء، وسيصبح أكثر رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة إذا ظل في منصبه حتى نهاية العام المقبل.