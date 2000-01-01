كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب حاكم الزاملي، أن 8 آلاف جندي أمريكي ينتشرون في العراق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم إقامة قواعد ثابتة لها في أرجاء البلاد.

وقال الزاملي، في بيان، إن "عدد الجنود الأمريكان في العراق وصل إلى 8000 جندي".

وأضاف أن "واشنطن تؤسس لمرحلة جديدة عبر إقامة قواعد ثابتة، منها عين الأسد (في محافظة الأنبار- غرب) والكيارة (نينوى - شمال) وبلد (صلاح الدين- شمال) والتاجي (بغداد) وفي شمالي العراق".

وأوضح الزاملي أن واشنطن "تعمل على إنشاء قاعدة جديدة قرب منفذ الوليد (الأنبار) على الحدود السورية في المنطقة الصحراوية الواسعة، لتكون قريبة من سوريا، لإحداث توازن في الصراع الدائر هناك مع روسيا وإيران (حليفتي النظام السوري)".