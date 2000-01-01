انطلقت اعمال ملتقى الاوقاف الرابع في الرياض برعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وبمشاركة كبيرة من المشايخ والاقتصادين ورجال الاعمال الرائدين في مجال الاوقاف، منهم معالي الشيخ صالح بن حميد والشيخ سليمان الماجد ود. يوسف الشبيلي ود. محمد العصيمي. وغيرهم.

ويصاحبها ورش عمل متخصصة في قضايا الاوقاف ومنها ورشة عمل لمنظمة ايوفي في معيار الوقف قدمها الأمين العام السابق لايوفي. د. حامد ميرة.

ويقدم الملتقى رؤية شرعية وقانونية واستثمارية وخيرية لتطوير القطاع الوقفي، والأسهام في تفعيل الدورة الاقتصادية والتنموية في المملكة.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الأوقاف وتفعيل أثرها التنموي، والإسهام في تطوير البيئة التشريعية للأوقاف، وتقديم حلول مناسبة لأهم التحديات التي تواجه الأوقاف.