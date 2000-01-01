وصلت دفعة جديدة من اللاجئين الروهنغيا إلى بنغلاديش بعد أن نجحوا في الفرار من انتهاكات الجيش والميليشيات البوذية في إقليم أراكان غربي ميانمار.

وأفادت وكالة أنباء أراكان، اليوم الأربعاء، بأن 280 شخصا تقريبا وصلوا، أمس الثلاثاء، إلى حدود بنغلاديش قادمين من مدينة راسيدونغ"، قبل أن تقلّهم 4 حافلات إلى المخيمات.

وأضافت الوكالة أن الهجمات الأخيرة التي استهدفت قرى الروهنغيا من قبل المتطرّفين البوذيين والجيش، أسفرت عن حرقها، ما دفعهم إلى الفرار لبنغلاديش المجاورة.

وبسؤال أحد هؤلاء اللاجئين، قال إن سلطات ميانمار لم تكتف بالاعتداء عليهم في قراهم، بل سلبتهم ممتلكاتهم أثناء فرارهم وتحرشت بنسائهم.

فيما قال لاجئ آخر، إنه فقد ابنه منذ أيام، ولم يعثر عليه ولا يعلم مصيره حتى الآن.

وفي ذات الصدد، أشارت الوكالة الى أنّ ناشطين رصدوا وصول المئات من مسلمي الروهنغيا، أمس، إلى بنغلاديش، بينهم نساء وأطفال.

وأظهرت صور ومقطع فيديو قالت الوكالة إنّ نشطاء نشروها عبر مواقع التواصل، العشرات من الأشخاص وهم يجلسون في الطرقات عقب وصولهم بنغلاديش، وقد أمدّتهم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالغذاء والماء وبعض الأمتعة من اغطية وخيم بدائية.

وأودت مجازر يرتكبها جيش ميانمار ومليشيات بوذية بحياة ما لا يقل عن 9 آلاف من الروهنغيا، بين 25 أغسطس و24 سبتمبر الماضيين، بحسب منظمة "أطباء بلا حدود".

وهربًا من تلك المجاز لجأ أكثر من 650 ألف من الروهنغيا إلى الجارة بنغلاديش، منذ 25 أغسطس 2017، وفق الأمم المتحدة.