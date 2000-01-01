قالت النائبة العربية في الكنيست الصهيوني "عايدة توما سليمان": إن "إسرائيل" تتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي، وتشتري منه النفط.

جاءت أقوال توما سليمان، المنتمية للقائمة العربية المشتركة، خلال جلسة للكنيست "الإسرائيلي" مساء يوم الإثنين الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء.

وأشارت توما سليمان إلى أنها تستند في أقوالها إلى تقارير منشورة للأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة "الإسرائيلية" إن توما سليمان كانت ترد على الانتقادات التي وجهتها النائبة من حزب "البيت اليهودي"، ريفتال سويد، إلى النواب العرب، بعد انتقادهم الغارات "الإسرائيلية" على مواقع في سوريا يوم السبت الماضي.

واتهمت سويد، سليمان بأنها تدعم إيران ومنظمة "حزب الله"، وهو ما ردَّت عليه الأخيرة بالقول: "توقفي عن الكذب، وتوقفي عن التحريض... أنا ضد الحروب، كل الحروب، وضد سباقات التسلح، هذه هي مبادئي".

وأضافت توما سليمان أن منظمة الأمم المتحدة "وثقت تعاون الحكومة الإسرائيلية مع المجموعات المتطرفة في سوريا".

وأضافت: "هذه الروابط موثقة بشكل جيد، مع ظهور تقارير عن مشتريات النفط من تنظيم داعش، التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو".