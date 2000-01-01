حث رئيس الوزراء الهندي "لال ثانهاولا" وزير داخلية بلاده "راجناث سينغ" على تعزيز الأمن على طول حدود الهند مع ميانمار لمنع مسلمي الروهينغيا من دخول الولاية الشمالية الشرقية، وفقا لما ذكره بيان رسمي اليوم.

وقد التقى لال ثانهاولا مع راجناث سينغ فى دلهي أمس وناقش معه قضايا أمنية واسعة النطاق.

وقال رئيس الوزراء لوزير الداخلية : إن الدولة قد تواجه مشكلات خطيرة إذا دخل لاجئو الروهنغيا من ولاية أراكان في ميانمار إلى ميزورام.

ويعيش أكثر من 1600 روهينغي في منطقة لونغتلاي جنوبي ميزورام بعد أن شن جيش ميانمار حملة واسعة النطاق ضد الروهينغيا منذ 25 نوفمبر الماضي وفقا لما ذكره مسؤولون حكوميون مؤخرا.