بث نشطاء روهنغيون من داخل ولاية أراكان مقاطع فيديو قالوا فيها : إن مدن وقرى الولاية التي كان يقطنها الروهينغيا أصبحت خالية بعد فرار أهلها وتجريف الحكومة لمساكنهم ومساجدهم .

وقال أحد النشطاء عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي : إن قرى مدينة منغدو أصبحت ساكنة بلا حياة بعد أن كانت الحياة تدب فيها وأصبح الزائر لها يرى فضاء خاليا تمشي فيها الحيوانات فقط .

وأشار ناشط آخر إلى أن سلطات ميانمار أزالت بجرافاتها فقط في شمال مدينة منغدو في الفترة الأخيرة أكثر من 3 مساجد و3 مبان مدرسية، وقد أظهرت لقطات الفيديو الذي نشره خواء قرى كثيرة .

وذكرت منظمات غير حكومية أن جرافات أزالت بصورة نهائية عددا كبيرا من القرى المحروقة التي كان يسكنها الروهنغيا في غرب ميانمار في الأيام الأخيرة .