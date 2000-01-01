أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال" "غير حكومية" بارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق الحروب والنزاعات إلى 350 مليون طفل.

وقالت المنظمة (مقرها لندن) في تقرير بعنوان "الحرب على الأطفال" أن "نحو 165 مليون طفل من إجمالي الـ350 مليون يعيشون في مناطق تعاني من نزاعات شديدة الحدة".

وأضافت أنّ "العدد المذكور (350 مليون طفل) يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بالوضع الذي كانت عليه حياة الأطفال في العالم مطلع التسعينيات".

من جهتها، أرجعت كارولين أنينغ، مستشارة معنية بحقوق الإنسان في المنظمة، ارتفاع عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق صراعات إلى "كثرة عدد النزاعات الحالية وطول مدتها".

وقالت في تصريحات لموقع "يورونيوز" الفرنسي، إن "الكثير من النزاعات باتت تحدث حاليا في المدن الرئيسية حيث يعيش الكثير من الأطفال، لاسيما في سوريا، واليمن، والعراق (ما أدى إلى ارتفاع عدد المتضررين)".

وفي السياق، أشارت أنينغ أن هناك 3 دول هي الأكثر خطورة على الأطفال، في مقدمتها سوريا، وأفغانستان، والصومال.

ومضت بالقول" لقد شهدنا هجمات عدة على مدارس في سوريا، علاوة على استخدام الأسلحة العشوائية، مثل القنابل البرميلية والقنابل العنقودية في مناطق تكتظ بالأطفال".

يشار أن قائمة الدول الأكثر خطورة على الأطفال تضم أيضا: اليمن، ونيجيريا، وجنوب السودان، والعراق، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، بحسب تقرير "أنقذوا الأطفال".