مددت المحكمة المركزية للاحتلال "الإسرائيلي" في بئر السبع اليوم الخميس الحبس الانفرادي للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية لمدة 6 أشهر.

وقال المحامي خالد زبارقة محامي الشيخ صلاح لوكالة الأناضول :" وافقت المحكمة المركزية "الإسرائيلية" اليوم على طلب سلطة السجون "الإسرائيلية" تمديد عزل (الحبس الانفرادي) الشيخ رائد صلاح لمدة 6 أشهر إضافية حيث ينهي هذا الشهر 6 أشهر من العزل ".

وأضاف "نحن لا نرى أي مبرر أو سند لتمديد عزل الشيخ رائد إلا أمراً واحداً وهو التعسف والانتقام، بسبب مواقفه وتحديدا فيما يتعلق بالقدس والمسجد الأقصى".

وتابع المحامي زبارقة: الشيخ رائد منع من التصريح الإعلامي، لكنه واجه قرار المحكمة بابتسامة ساخرة، وعندما خرج من قاعة المحكمة رفع سبابته وقال "عليكم بالثوابت".