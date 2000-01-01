أفادت منظمة رقابية أمريكية (غير حكومية) بحدوث إطلاق نار في مدارس الولايات المتحدة كل يومين ونصف اليوم (60 ساعة).

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن مجموعة "كل مدينة للسلامة من الأسلحة" والتي يرعاها ماديًا رجل الأعمال الأمريكي مايكل بلومبرغ، أنّه "في غضون 7 أسابيع من بداية العام 2018، وقع 18 حادث إطلاق نار في مدارس البلاد، أي أن هناك اعتداء بأسلحة يحدث كل يومين ونصف اليوم في إحدى المدارس".

جاءت تلك الإحصائية بعد وقوع حادث إطلاق نار، أمس في إحدى مدارس ولاية فلوريدا (جنوب شرق) الولايات المتحدة، أسفر عن مقتل 17 شخصًا بين تلميذ ومعلم.

وهاجم نيكولاس كروز (19 عاما) أمس، زملاءه القدامى ومعلميه في مدرسة "رجوري ستونمان دوغلاس" في مدينة باركلاند، مستخدمًا بندقية (إيه أر – 15) بعد تعبئتها بعدد ضخم من الذخيرة، وهي السلاح الأكثر تفضيلا لمرتكبي حوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة.