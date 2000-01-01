أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، اليوم الخميس، عن تقديم استقالته من منصبه، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي مباشرة.

وقال ديسالين: إنه قدم استقالته من رئاسة الوزراء والائتلاف الحاكم في إثيوبيا (الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية).

وأضاف أنه قدم استقالته "طواعية"، مشيراً إلى أنه أنه سيبقى في منصبه حتى يصادق البرلمان الإثيوبي والائتلاف الحاكم على الاستقالة، من دون تحديد موعد.

وأشار ديسالين إلى أن الاستقالة "تتطلبتها المرحلة الحالية"، التي تمر بها البلاد، ما يستدعي أن يكون هو جزءاً من الإصلاحات الهامة التي تبناها الائتلاف الحاكم, على حد قوله.

ووصف الأوضاع الراهنة في بلاده بـ"المقلقة للغاية"، من دون تفصيل حول ما يقصده، مشدداً على أن الأمر يتطلب "إيجاد حلول تضمن سلامة وأمن البلاد".

ولفت إلى أن استقالته "وجدت القبول" من اللجنة المركزية للائتلاف الحاكم، وكذلك حزبه الذي ينتمي إليه.