قال وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، إنهم يعملون على إقناع 5 دول بالاتحاد الأوروبي للاعتراف بكوسوفا كدولة مستقلة، مشيرًا أن هذه الدول هي التي لم تعترف بعد بها داخل الاتحاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الألماني، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس وزراء كوسوفا راموش هاراديناي، عقب لقاء ثنائي جمع بينهما بالعاصمة برشتينا التي يزورها الأول لإجراء مباحثات رسمية.

وأوضح الوزير الألماني أن الدول التي لم تعترف بكوسوفا، لا زالت تراها جزءا من صربيا.

ولفت غابريل إلى أن ألمانيا كانت من ضمن أوائل الدول التي اعترفت بكوسوفا بعد استقلالها، معربًا عن رغبة برلين في الإبقاء على شراكتها الاقتصادية والسياسية مع برشتينا حتى تنعم كوسوفا بالاستقرار سياسيًا واقتصاديًا.