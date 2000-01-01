قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن الترسانة العسكرية المتنامية لـ "حزب الله" وتورطه في صراعات عدة بالمنطقة يهدد أمن لبنان، معتبرا أنه "من غير المقبول" لميليشيات "حزب الله" أن تتصرف خارج القانون والسيادة اللبنانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري: "لا يمكن أن نتحدث عن الأمن والسيادة في لبنان، دون الحديث عن حزب الله".

وتابع: "على الشعب اللبناني أن يشعر بالقلق تجاه تصرفات حزب الله"، مشددا على أن لا يوجد فرق بين الجناح العسكري والسياسي لـ "حزب الله".

كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على التزام بلاده بدعم الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي، داعيا الحكومة اللبنانية إلى إبقاء سياسة النأي بالنفس عن صراعات المنطقة.

وجاءت تصريحات تيلرسون، بعد لقاءات أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل.