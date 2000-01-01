قتل 5 جنود جزائريين وأصيب آخران بإصابات بليغة إثر انفجار قنبلة زرعتها جماعات مسلحة بمنطقة مديلة، وفق ما ذكره موقع "الشروق" الجزائري.

وذكر الموقع أن الحادث وقع بمنطقة مديلة الواقعة جنوب مقر بلدية فركان، بولاية تبسة.

وتم نقل جثامين القتلى إلى مصلحة حفظ الجثث.

وعلى إثر العملية انتشرت وحدات من الجيش الشعبي الوطني، وباشرت عملية تمشيط واسعة بحثا عن العناصر المسلحة، التي قامت بزرع اللغم بإحدى المسالك التي تمر عليها دوريات الجيش بالقرب من الجبل الأبيض.

ويشكل الجبل الأبيض في الجزائر قاعدة خلفية لمختلف المجموعات المسلحة.