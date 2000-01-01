تلقت سفارات أجنبية في العاصمة الروسية موسكو، رسائل بها مسحوق أبيض غامض.

وأفاد موقع "موسكو تايمز" الإخباري الروسي، بأن سفارات أوروبية وشرق أوسطية، تلقت تلك الرسائل، دون تحديد دول معينة.

إلا أن الموقع، أشار إلى أن سفارة هولندا، أكدت له في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أنها من بين تلك السفارات.

ونقل الموقع عن بيان للسفارة الهولندية جاء فيه: "على غرار سفارات أخرى، تلقينا مادة مجهولة وفحصتها الأجهزة الروسية المختصة ولم تجد شيئا ضارا".

كما نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، عن متحدث باسم السفارة التشيكية، أنه تم إخلاء السفارة عدة ساعات بعد تلقي ظرف مماثل. وفتحت الشرطة الروسية تحقيقا في تلك الواقعة.