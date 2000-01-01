وافق وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي على توسيع مهمته بالعراق استجابة لطلب الولايات المتحدة.

وسيتولى الحلف تدريب جنود عراقيين خلال عمليات إزالة القنابل والقذائف التي لم تنفجر.

وبعدما طلب رسميا مشاركة الحلف في رسالة للدول الأعضاء الشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس في مؤتمر صحفي ”سوف نذهب لتنفيذ مهمة محكمة في العراق“.

ويتعين على حلف الأطلسي الآن تحديد نطاق المهمة استعدادا لبدئها في يوليو في قمة للحلف من المتوقع أن يحضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وللحلف حاليا مهمة تدريب في بغداد لكن ترامب شدد على ضرورة اضطلاع الحلف بدور أكبر محذرا من هجمات جديدة في مدن أوروبية.

ويقاوم الأعضاء الأوروبيون في الحلف منذ فترة طلب واشنطن خشية الدخول في مهمة عسكرية مفتوحة أخرى بعد أكثر من 10 أعوام في أفغانستان.