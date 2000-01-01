أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الجمعة، تدمير نقطة تفتيش للجيش الهندي، ردًا على استهدف الأخير حافلة مدرسية في كشمير.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور، في تصريح صحفي، إن قناصًا تابعا للجيش الهندي، استهدف أمس حافلة مدرسية في كشمير.

وأضاف غفور، أن الجيش الباكستاني رد على الاعتداء المذكور، ودمَّر نقطة تفتيش للجيش الهندي بالقرب من قرية "تاتا باني" في الشطر المحتل من كشمير.

وأشار غفور، إلى أن الرد الباكستاني أدى لمصرع 5 جنود هنود في نقطة التفتيش، وأن بلاده سوف ترد دائمًا على "الإرهاب الهندي ضد المواطنين الأبرياء".

ولفت غفور إلى أن الاعتداء الهندي على الحافلة المدرسية يوم أمس، أدى إلى مقتل سائق الحافلة، فيما لم يتعرض الأطفال في الحافلة لإصابات.

من جهته، أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهيد خان عباسي استهداف الهند الحافلة المدرسية، وقال: "مثل هذه التصرفات غير أخلاقية وتنم عن وحشية".