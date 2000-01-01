دعت الولايات المتحدة الأمريكية، ماليزيا إلى منح 11 من الإيغور المسلمين المحتجزين لديها، الحماية المؤقتة، خشية تعرضهم للتعذيب حال إعادتهم للصين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا مايكل كافي، إن "الإدارة الأمريكية ترغب في أن تُمنح الحماية المؤقتة للإيغور الذين قد يواجهون التعذيب في حال إعادتهم للصين رغمًا عن إرادتهم".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية تدعو للسماح للإيغور بالتواصل مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لبحث إمكانية توطينهم في بلد آخر".

وأعلن نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي الأسبوع الماضي، أن الصين طلبت من ماليزيا رسميًا تسليمها 11 من الإيغور المسلمين المعتقلين حاليًا لديها".

وأوضح حميدي أن "ماليزيا تنظر في هذا الطلب، وأن الشرطة تحقق فيما إذا كانوا متورطين في أي أنشطة إرهابية من عدمه".