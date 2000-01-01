قال الجيش اليمني، الجمعة، إن طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شنت غارة جوية، استهدفت موقعا يتمركز فيه، خبراء تجسس إيرانيون قرب مدينة تعز، جنوبي البلاد.

وذكر الجيش أن الخبراء كانوا يتواجدون في موقع شرقي تعز، مشيرا إلى أنهم يعملون في التجسس على شبكة الاتصالات لصالح ميليشيات الحوثي.

وفي سياق متصل، شن التحالف العربي 68 غارة جوية على أهداف ومواقع عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الغارات على مواقع الميليشيات في صنعاء ومأرب وكذلك جبهة الساحل الغربي في محافظة الحديدة، كما طالت مواقع وتعزيزات للحوثيين في صعدة وحجة.

ودمرت مقاتلات التحالف في وقت سابق منصة إطلاق صواريخ أرض- أرض تابعة لميليشيات الحوثي قرب مطار الحديدة.