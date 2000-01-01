أعفى المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية وزير الداخلية بالحكومة، العارف الخوجة من منصبه.

جاء ذلك في قرار موقع من قبل رئيس المجلس فايز السراج.

وكلّف المجلس، العميد عبد السلام عاشور، وكيل وزارة الداخلية السابق بحكومة "الوفاق"، بمهام منصب وزير الداخلية، دون توضيح أسباب إقالة سلفه.

وهذه المرة الأولى التي يقوم فيها المجلس بإعفاء وزير من حكومته التي تضم 18 وزيرًا.

وفي 17 يناير الماضي، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" الليبية، أنه يعتزم إجراء تعديل وزاري مع توسعة للحكومة، لـ"مواجهة التحديات الأمنية والأزمات المالية والاقتصادية" بالبلاد.