تظاهر آلاف "الإسرائيليين"، اليوم الجمعة، في مدينة تل أبيب، مطالبين برحيل رئيس الوزراء "بنيامين نتانياهو"، بالرحيل، بعد أن أوصت الشرطة بتوجيه اتهامات له بالفساد.

واحتشد المتظاهرون، بساحة المسرح الوطني، حاملين لافتات كُتب عليها بالعبرية "باي باي بي بي"، وهو الاسم المختصر له، وأخرى بالإنكليزية: "رئيس وزراء الجريمة".

وقالت أفرات شيشتر، (50 عاماً)، التي حملت لافتةً كُتب عليها: "ماذا تبقى لأطفالنا"، وأخرى كُتب عليها: "شاركت في العديد من المظاهرات ضد الفساد للسبب نفسه الذي كتبته على اللافتة".

وأضافت شيشتر: "إننا نناضل من أجل مستقبل هذا البلد ومن أجل أطفالنا"، مشيرةً إلى أن "ما حدث في السنوات الأخيرة يدمر مستقبلنا، والجميع هنا يريدون أن يرحل نتنياهو".

وقال إيشاي هداس، أحد المتظاهرين: "إن بإمكانهم تقديم لائحة اتهام ضده غداً أو اليوم، ونحن لن نقف متفرجين؛ لأن قرارهم قد يستغرق أشهراً".

وأضاف أن "النائب العام حصل على وقائع، وهي وقائع خطيرة".

وتابع: "نريده أن يستقيل أو أن يترك عمله؛ حتى يُنظر في التوصية بتقديم لائحة اتهام بحقه".

وأعلنت الشرطة، الثلاثاء الماضي، أنها أوصت بتوجيه تهم الفساد والاحتيال واستغلال الثقة إلى نتنياهو.

ودفعت توصيات الشرطة، الثلاثاء، البعض الى المقارنة مع سلف نتنياهو ومنافسه القديم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، الذي تولى منصبه منذ عام 2006 حتى عام 2009، وأُطلق سراحه في يوليو 2017، بعد أن قضى عاماً و4 أشهر في السجن بتهم فساد.