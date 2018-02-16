تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة استطلاع مسيَّرة تابعة لمليشيات الحوثي في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال مصدر عسكري لموقع “26 سبتمبر” التابع للقوات المسلحة اليمنية: ‘‘إن الطائرة تم إِسْقَاطها فوق مواقع للجيش بمِنْطَقَة المنارة فِي مديرية نهم‘‘.

وتستخدم ميلشيات الحوثي الانقلابية طائرات مسيرة في جبهات القتال من أجل مهمات رصد معلومات ومواقع الجيش ضمن العمليات الاستخباراتية للميلشيات.

وسبق لقوات الجيش الوطني خلال الأشهر الماضية إسقاط عدد من هذه الطائرات كان آخرها في الجبهة الشمالية لمحافظة تعز (وسط اليمن) بالإضافة إلى طائرات أخرى في عدد من الجبهات.