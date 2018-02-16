وجه الادعاء العام الأمريكي الاتهام إلى 13 روسيا وثلاثة كيانات روسية في قضية التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال المدعي العام الأميركي المكلف بالقضية "روبرت مولر"، في بيان، اليوم الجمعة: إن الجميع اتهموا بالتآمر بهدف خداع الولايات المتحدة، كما اتهم ثلاثة بالاختلاس المصرفي، وخمسة آخرين بانتحال صفة.

وأوضح رود روزنشتاين، نائب المدعي العام الأميركي، أن بعض المتهمين أرادوا خلق الشقاق في الولايات المتحدة للتأثير على الديمقراطية.

وأضاف روزنشتاين أن المتهمين كانوا يعملون لدعم مرشح معين في الانتخابات الرئاسية.

وأشار إلى أن عددا من المتهمين الروس قدموا الى الولايات المتحدة عام 2012 لتشكيل شبكات افتراضية وزوروا حسابات للتدخل في الانتخابات.

لكنه أكد عدم وجود دليل على تأثير التدخل الروسي على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

في المقابل، نفت الرئاسة الروسية، علمها بوجود لائحة اتهام أميركية بحق 13 مواطنا روسيا و3 كيانات روسية بتهمة التدخل في الانتخابات الأميركية.

كما اعتبرت الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية باطلة

وسبق للكرملين أن نفى، في أكثر من مناسبة، حصول تدخل روسي في الانتخابات الأميركية، عام 2016، لأجل ترجيح كفة المرشح الجمهوري، وقتئذ، دونالد ترامب.

كما ينفي الرئيس الأميركي تعاونه مع الروس، ويعتبر جزءًا مما يثار بشأن العملية حملة للتشويش عليه.