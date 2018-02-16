أمرت محكمة بلجيكية شركة فيسبوك الجمعة بالكف عن تتبع مستخدمي الانترنت الذين ليس لديهم حسابات على موقع التواصل الأميركي من دون موافقتهم أو تكبد غرامات تصل الى 100 مليون يورو.

وأضافت المحكمة في بروكسل في بيان انه يتعين على الشركة الأميركية "الكف عن تتبع وتسجيل سلوك مستخدمي الانترنت في بلجيكا إلى أن تمتثل لقوانين حماية الخصوصية البلجيكية".

وفي نص حكمها البالغ 84 صفحة، هددت المحكمة فيسبوك بمواجهة غرامات تصل إلى 250 ألف يورو يوميا او ما يصل إجمالا إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار).

كما أكدت أن على "فيسبوك تدمير كل البيانات الشخصية التي حصلت عليها بشكل غير قانوني".

وقدمت منظمة تراقب الخصوصية في بلجيكا شكوى ضد فيسبوك بسبب تعقب الاخيرة مستخدمي الانترنت حين يزورون صفحات على الموقع او ينقرون "اعجاب" او "مشاركة"، حتى لو لم يكن لديهم صفحة في موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

من جهتها، قالت شركة فيسبوك ومقرها كاليفورنيا لوكالة فرانس برس: "نشعر بخيبة امل ازاء حكم اليوم وننوي الطعن فيه".