بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعملية طرد خطيب جمعة موالٍ لجماعة الحوثي من على منبر جامع هائل سعيد أنعم بالعاصمة اليمنية صنعاء حيث هتف المصلون بصوت واحد "اخرج خربتوا البلاد لا نريد صرختكم".

والحادثة ليست الأولى فقد سبقها قيام المصلين بالخروج من المسجد منذ ما يقارب العام حينما فرضت ميليشيات الحوثي خطيبها على المصلين بقوة السلاح كغيرها من العديد من المساجد في مدينة صنعاء عبر فرض أئمة موالين لها، وإلزام الناس بإطلاق الصرخة الحوثية بعد كل صلاة.