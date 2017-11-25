اتهمت الولايات المتحدة الأامريكية ثلاثة أشخاص بتصدير أجزاء خاصة بطائرات بلا طيار ومواد أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة إلى ميليشيات "حزب الله" اللبنانية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان، إن المشتبه بهما أسامة درويش حماد وعصام درويش حماد احتجزا في جنوب إفريقيا في حين مازال سمير أحمد بيرو هاربا.

وأضاف البيان أن لائحة الاتهام شملت التآمر ومحاولة تصدير مواد لميليشيات إرهابية في لبنان خلال الفترة من 2009 إلى 2013 من بينها وحدات قياس القصور الذاتي الملائمة للاستخدام في الطائرات بلا طيار ومحرك نفاث ومحركات احتراق داخلي ومناظير مكبرة يمكنها تسجيل ما يتم رصده.