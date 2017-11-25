حذرت وزيرة الدولة للاندماج بالحكومة الألمانية عيدان أوزغوز من أن استمرار التحريض على مسلمي البلاد يشجّع البعض على ارتكاب اعتداءات عنيفة متزايدة ضدهم، وعلى تحطيم النماذج الناجحة.

وقالت أوزغوز: إن تزايد جرائم العداء للإسلام والاعتداءات الموجهة للمسلمين في ألمانيا لم تأت من فراغ.

وأوضحت الوزيرة, أن سيدات محجبات تعرضن للبصق عليهن في الشوارع، في حين تلقت مساجد رسائل تهديد أو تعرضت لاعتداءات.وأعربت أوزغوز عن أسفها لما يحصل.

وكانت زيارة الوزيرة لمركز إسلامي تعرض لإطلاق الرصاص مرتين خلال وقت وجيز بمدينة هالة الواقعة شرقي ألمانيا، واحدة من آخر مهامها قبل تشكيل الحكومة الجديدة.