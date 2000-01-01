قال المبعوث الكندي الخاص إلى ميانمار، بوب راي: إن “الدمار عمّ أنحاء إقليم أراكان”، الذي يتعرض منذ أغسطس الماضي، لأعمال وحشية على يد جيش ميانمار وميليشيات بوذية.

وأضاف بوي، في تصريحات لشبكة “سي تي في نيوز” الإخبارية الكندية، إنه رأى “مئات القرى المدمرة بشكل كامل”، أثناء جولة قام بها عبر مروحية في سماء إقليم أراكان، بالتنسيق مع سلطات ميانمار.

وتابع أنه ما يزال “يشعر بصدمة كبيرة إزاء حجم الدمار وعمق العداء بحق الروهنغيا” الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم.

واعتبر “راي” أن إعادة أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراكان “أمر في غاية الصعوبة”. وقال “إن المشكلة هي ضخامة وحجم ونطاق عدد الأشخاص الذين يتعين قبولهم، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل عودتهم”.

كما شدّد المبعوث الكندي على “وجود مشكلة أخرى غابت عن الاهتمام الدولي، وهي انتشار جماعة مسلحة تعرف باسم الحركة البوذية القومية المسلحة في أراكان”.

ولفت أن هذه الحركة ألحقت ضررًا كبيرًا في جيش ميانمار.

وعين رئيس الوزراء الكندي، في أكتوبر 2017، بوب راي مبعوث بلاده الخاص إلى ميانمار، لجمع الحقائق من المسؤولين هناك بشأن أزمة المسلمين الروهنغيا.