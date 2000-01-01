دعا اللواء يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بلاده لعقد اتفاقات طويلة الأمد في سوريا من أجل تعويض ما أنفقته في الحرب.

جاء ذلك في حديث لصفوي خلال ندوة بعنوان "الأزمة السورية والتطورات الإقليمية والسياسية" في العاصمة طهران.

وأشار صفوي إلى عقد روسيا لاتفاقات طويلة الأمد في سوريا، قائلاً : "على إيران تعويض ما أنفقته في الحرب من النفط والغاز والفوسفات السوري".

وأضاف: "الروس عقدوا اتفاقات لـ 49 عاما في سوريا، نالوا من خلالها قاعدة عسكرية وامتيازات سياسية واقتصادية، وإيران يمكنها عقد اتفاقات طويلة الأمد مع الحكومة السورية".

وذكر المستشار الإيراني أنّ بلاده تصدر الفوسفات من سوريا حاليا.