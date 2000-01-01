أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن استشهاد أحد جنودها المشاركين في "التحالف العربي لدعم الشرعية" في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن القيادة العامة للقوات المسلحة قولها إعلانها، في بيان، عن "استشهاد الرقيب علي خليفة هاشل المسماري أحد ابطالها البواسل بقواتها المشاركة في عملية " إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن".

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول ظروف مقتل الجندي وفي أي مدينة يمنية تحديدا.

وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية "عاصفة الحزم" التي بدأت في 26 مارس 2015، وتحولت إلى عملية "إعادة الأمل" في 22 أبريل من العام نفسه.

وتشارك أبو ظبي في العملية بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية في التحالف، بعد السعودية التي تشارك بـ 100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة.