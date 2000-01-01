سقط أربعة قتلى ومثلهم جرحى في هجوم مسلح بمدينة كيزليار بجمهورية داغستان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في داغستان: إن رجلا مسلحًا أطلق النار من بندقية صيد على حشد من الناس يحتفلون بما يسمى "عيد الماسلينيتسا"؛ ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأشار المتحدث إلى أن من بين المصابين اثنين من عناصر الشرطة.

وبحسب المتحدث، فقد رد عناصر الشرطة على المهاجم بإطلاق النار فأردوه قتيلا، حسبما أوردت وكالة سبوتنيك الروسية.

من جانبها، ذكرت وكالة تاس الروسية، أن المهاجم استهدف أشخاصا كانوا يغادرون قداسا بكنيسة في بلدة كيزليار.

وأكدت أن قوات الشرطة قتلت منفذ الهجوم، فيما أشارت إلى 3 من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح في إطلاق النار.

وأكدت الشرطة أن الهجوم نفذه شخصان هما رجل وزوجته، وأن الزوجة فرت لاحقا قبل بدء زوجها إطلاق النار على الحشد، إلا أنه جرى اعتقالها لاحقا.