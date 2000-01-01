كشفت مصادر صحافية أن سلطات ميانمار استولت على مساحة شاسعة من أراضي الروهنغيا في مدينة بوسيدونغ بولاية أراكان لبناء قاعدة عسكرية جديدة.

ونقلت صحيفة ايراوادي عن مصادر لها أن قوة أمنية حضرت المدينة واستولت على ما يقدر بـ 600 فدان من الأراضي الزراعية التي تعود للسكان الروهنغيا في قرية ايل تشونغ.

وأشارت الصحيفة إلى أنها حاولت التواصل مع المسؤولين ورفض ضباط حضروا العملية تقديم أي معلومات محددة عن المشروع حيث يشرف عليه مسؤولون رفيعو المستوى.

وقال عبد الواحد من بلدة راسيدونغ، الذي يقيم حاليا مع أقاربه في بلدة بوسيدونغ، إن السلطات زرعت أعلاما تصف المنطقة بأنها موقع مجمع جديد للعسكر قبل بضعة أيام، وأصدرت تحذيرات شفوية إلى القرويين بعدم التعدي أو تربية الماشية على الأرض.

ودخلت أجزاء كبيرة من حقول الأرز التابعة للقرويين والتي لم تحصد ضمن الأراضي التي استولت عليها القوة العسكرية.