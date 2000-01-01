كشف موقع صحيفة "جيروسلم بوست"، اليوم الأحد، أن حكومة اليمين المتطرف في النمسا أبلغت 'إسرائيل' دعمها لحصول تل أبيب على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء النمساوي، سيباستيان كورتس، أبلغ رئيس وزراء حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، في اجتماعهما أمس على هامش انعقاد مؤتمر الأمن في ميونخ، دعم فينا للطلب "الإسرائيلي".

وأشارت "جيروسلم بوست" إلى أن كورتس تعهد أمام نتنياهو بأن تستغل بلاده ترؤسها للاتحاد الأوروبي في يوليو القادم، والعمل على تطوير العلاقة بين كيان الاحتلال والاتحاد.

وحسب المصدر ذاته، فقد أكد كورتس في وجود نتنياهو على دعم موقف حكومته المنادي باعتراف العالم بـ"إسرائيل" كدولة يهودية، إلى جانب توافق الطرفين على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي.