قرر الرئيس السوداني عمر البشير إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والطلاب الذين جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ مطلع العام الحالي.

وأفرجت السلطات السودانية، الأحد، عن ما يربو عن 80 من الناشطين السياسين، وفيما احتشد العشرات من أهالي الموقوفين خارج سجن كوبر (شمال الخرطوم)، علت هتافات من الموقوفين المفرج عنهم "حرية.. سلام ووعدالة.. لا للغلاء"، لحظة الإفراج عنهم.

وقال مساعد رئيس الرئيس السوداني؛ عبد الرحمن الصادق المهدي، في تصريحات إعلامية في باحة السجن، إنه "وفقا لتوجيهات الرئيس عمر البشير تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والطلاب".

وأوضح الصادق أن الإجراءات مستمرة لإطلاق سراح جميع المعتقلين (لم يحدد عددهم).

وأضاف: "سنعمل على إزالة الأسباب التي تؤدي إلى الاحتجاجات والاعتقالات".

وتابع: "لا بد من إزالة الاستقطاب السياسي لصالح دولة الوطن". ومضى قائلا: "قرار القيادة بإطلاق سراح جميع المعتقلين رسالة لها ما بعدها".

وكانت السلطات السودانية أفرجت، الثلاثاء الماضي، عن 12 من المحتجزين على خلفية الاحتجاجات.

وآنذاك قالت المتحدثة باسم الحزب الشيوعي السوداني (المعارض) في ولاية الخرطوم، أمل سليمان: إن عدد المعتقلين يبلغ 254، بينهم عناصر من الحزب.

وشهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى، منذ مطلع العام الحالي، عدة احتجاجات تنديدًا بغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية، بعد إقرار الحكومة إجراءات اقتصادية تقشفية، تبعها ارتفاعا في أسعار السلع بالأسواق.