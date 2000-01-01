أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة سقط مساء الأحد، في منطقة النقب الغربي المحاذي للقطاع.

ونقل موقع “والا” العبري عن الناطق باسم جيش الاحتلال قوله إن “الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة شاعر هنيغف بالنقب الغربي ويتم التعامل مع الحادثة الآن”.

وفور سقوط الصاروخ دوّت صافرات الإنذار في المستوطنات المحاذية للحدود مع قطاع غزة، تحديدًا في منطقة سديروت، بينما حلقت طائرات الاستطلاع 'الإسرائيلية' بشكل مكثف في الأجواء الشمالية لقطاع غزة وعلى ارتفاعات منخفضة.

ولم تعلن أي جهة في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ حتى الساعة (20.35 تغ)، كما لم تعلق السلطات الفلسطينية على الحادث.

وشهد قطاع غزة، أمس السبت والليلة الماضية، تصعيدا 'إسرائيليا' وقصفا جويا ومدفعيا، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية 'إسرائيلية' على حدود القطاع.