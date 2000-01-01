أقدم نظام بشار الأسد، اليوم الأحد، على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين في الغوطة الشرقية لريف دمشق؛ إذ استهدف بلداتها بأكثر من 50 صاروخاً وعشرات الغارات الجوية.

وأفاد “الدفاع المدني السوري” عبر موقعه الإلكتروني، بمقتل 10 مدنيين -بينهم نساء وأطفال- وإصابة عشرات آخرين؛ إثر استهداف سوق شعبي في بلدة مسرابا بـ30 صاروخاً، وبلدة عين ترما بنحو 20 صاروخاً آخر.

وأضاف الدفاع المدني: “أن بلدات طريق بلدتي الأشعري-الشيفونية في منطقة المرج، وبلدة النشابية لم يسلما من الغارات الجوية التي أوقعت عدداً من المصابين، فيما بُثّ مقطع مصور يظهر عمليات الإنقاذ.

وكتب الناشط السوري أبو الهدى الحمصي عبر حسابه على تويتر يقول: ‏'هنا الغوطة الشرقية في هذا المساء حيث القصف لا يتوقف، عشرات الصواريخ والقذائف تنهال على منازل المدنيين والاحياء السكنية'.