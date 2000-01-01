قال الناشط المغربي محمد بنعيسى، مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن بلاده سجلت أول عملية إنقاذ للاجئين من أقلية الروهنغيا المسلمة من ميانمار.

وأضاف, أن البحرية المغربية أنقذت 5 مواطنين من ميانمار، كانوا على متن أحد القوارب صوب السواحل الإسبانية.

ودعا بنعيسى سلطات بلاده إلى منح هؤلاء المهاجرين صفة لاجئين.

واعتبر أن "هؤلاء المهاجرين يعتبرون لاجئين كونهم تعرضوا للاضطهاد والتقتيل والتهجير في بلادهم".

وأوضح أن المهاجرين الخمسة "هاجروا من الجزائر إلى المغرب"، لافتا إلى أنهم "سبق أن هاجروا من بنغلاديش إلى الهند في مرحلة أولى".