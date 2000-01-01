بث نشطاء عبر مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر إقدام قوات جيش ميانمار على قتل عشرات الأشخاص نحراً، بعد ربطهم بجذوع الأشجار.

وظهر في الفيديو آثار دماء للأشخاص الذين نحروا على أيدي السلطات في غابة قريبة من مدينة بوسيدونغ.

ويعتقد الناشطون أن السلطات وثقت الضحايا بالحبال على الأشجار قبل نحرهم استناداً لشكل سريان الدم المنساب بعد النحر من عدة أشجار .

ولم يوضح ملتقط الفيديو تاريخ تصويره تحديدا لكن النشطاء يقولون إنه بعد انطلاق الحملة بأسابيع.

كما رصد المصور أحشاء بشرية في نفس المكان وهو ما يعني أن الجناة بقروا بطون الضحايا بعد نحرهم عبثا بجثثهم أو أنه تم قتلهم بالتعذيب عبر بقر البطون.

وقال صاحب الفيديو إنه وجد ملابس نسائية كثيرة وشعر رأس أيضا يعتقد أنه للفتيات ويفسر ذلك باغتصاب قوات الأمن للنساء الروهنغيات قبل نحرهن وتعذيبهن.