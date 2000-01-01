التقى عدد من قادة "تحالف الفتح" الشيعي في العراق, علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي الذي يزور بغداد.

وأكد القيادي الشيعي همام حمودي خلال اللقاء الذي حضره رئيس "تحالف الفتح" والقيادي في ميليشيات الحشد هادي العامري, على أن العراق وإيران في جبهة واحدة ضد "خطر الإرهاب" وأن فوز تحالف الحشد هو فوز لمشروع الخميني.

وأشار إلى “أهمية تضافر الجهود العسكرية والاستخباراتية لتعزيز أمن المنطقة”, على حد قوله.

بدوره أكد ولايتي، أن الانتخابات القادمة لصالح تحالف الحشد الشيعي،وأضاف،”العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين حاسمة لمستقبل منطقة الشرق الأوسط بأكمله”، معرباً عن “أمله أن تشهد العلاقات الثنائية مستوى أوسع بتفعيل المجالات ذات الاهتمام المشترك”, على تعبيره.