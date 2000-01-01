قررت نيابة حوادث شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول حبس الإعلامية المصرية ريهام سعيد، مقدمة برنامج "صبايا الخير" على قناة النهار، ورئيس تحرير البرنامج أكرم النحاس، ومصور آخر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهم بتهمة التحريض على خطف الأطفال .

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة برئاسة المستشار إسلام الجوهري قررت حبس معدة في "صبايا الخير" ومصور لمدة 15 يوما بذات التهمة بعد أن ألقي القبض عليهما بناء على اتهامات نسبت إليهما من عاطلين ألقت الشرطة القبض عليهما وبصحبتهما طفلان وأقرا في التحقيقات انها تمكنا من اختطافهما بغرض بيعهما إلى سيدة خليجية بعد تحريض من مقدمة برنامج "صبايا الخير" وأسرة البرنامج.

وبدأت تفاصيل الواقعة بعرض الإعلامية ريهام سعيد، عبر برنامجها "صبايا الخير" مقطع فيديو ادعت فيه نجاح أسرة البرنامج في إعادة طفلين مختطفين إلى أهليتهم، وعرضت مداهمة الشرطة للقبض على 3 متهمين في الواقعة، اعترف أحدهم بفعلته بتحريض "غرام" معدة البرنامج.