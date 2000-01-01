أعلن نائب إيزيدي في برلمان إقليم شمال العراق "شيخ شامو" أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية اختطفت لغاية الآن أكثر من ألف شاب وشابة من الإيزيديين من قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى العراقية وأرسلتهم إلى مناطق الاشباكات في سوريا.

وأضاف شامو أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية تجبر الشباب الإيزيديين المخطوفين على حمل السلاح للقتال في صفوفها".

وأكد أن وجود منظمة "بي كا كا" في سنجار ليس من أجل حماية القضاء بل على العكس فإن المنظمة تنشط في المنطقة من أجل تجنيد الشباب والشابات من الإيزيديين لصفوفه". ولفت شامو إلى أن المنظمة تدفع أبناء الإيزيديين إلى الموت.

من جهته قال رئيس مجلس قضاء سنجار "ويس نواف": إنهم دعوا الحكومة المركزية العراقية إلى غلق الحدود العراقية – السورية لمنع زج أبنائهم في صفوف بي كا كا والقتال في سوريا.

وأوضح " لم تقم الحكومة العراقية بإعادة إعمار القضاء لغاية الآن، فلتسعى على الأقل لمنع خطف الشبان الإيزيديين".

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين .

وينتشرعناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى شمالي العراق، منذ عام 2014 بحجة محاربة تنظيم "داعش".