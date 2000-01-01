قال نائب وزير الصحة الماليزي الدكتور حلمي يحيى : إن عملية تشغيل المستشفى الميداني الماليزي في كوكس بازار ببنغلادش الذي يلبي الاحتياجات الطبية للاجئين الروهنغيا منذ الأول من ديسمبر من العام الماضي ستستمر حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء الماليزية (برناما) فإن تصريحات يحيى جاءت بعد ترحيبه بعودة الفريق الثالث المكون من 41 موظفا يوم أمس الأحد والذين خدموا في المستشفى الميداني في كوكس بازار.

وذكرت تقارير سابقة أن عملية المستشفيات الميدانية التي تقوم بتنسيقها وزارة الصحة الماليزية بدعم من مجلس الأمن القومي الماليزي ووزارة الخارجية الماليزية والقوات المسلحة الماليزية سوف تستمر ثلاثة أشهر فقط تنتهي في 16 فبراير.

وأوضح يحيى أن المستشفى الميداني تمكن في الفترة بين 1 ديسمبر 2017 و 14 فبراير 2018، من تقديم العلاج إلى ما مجموعه 6،578 مريضا، وإجراء 218 عملية جراحية وتوليد 31 طفلا.