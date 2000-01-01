صادقت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع على مشروع قانون يسمح بشطب إقامة الأفراد في مدينة القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلتين في حال إدانتهم بـ"النشاط ضد إسرائيل".

وكشفت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" اليوم عن إقرار مشروع القانون الذي تم أمس وينص على شطب الإقامة "إذا تورط الشخص بالإرهاب أو انتهك الولاء لـ "الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت:" طبقا للقانون فإنه في حال شطب الإقامة فإن الدولة ستتمكن من طرد السكان".

ويعتبر الاحتلال الفلسطينيين في القدس الشرقية و"الدروز" في مرتفعات الجولان السورية بأنهم "مقيمين" وليسوا مواطنين (غير حاصلين على الجنسية).

وتشير معطيات فلسطينية إلى أن الاحتلال شطب إقامة أكثر من 14500 فلسطيني في القدس الشرقية منذ العام 1967 بزعم الإقامة خارج الحدود التي رسمتها "إسرائيل" للمدينة بعد احتلالها عام 1967.

ويمهد قرار اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتصويت على مشروع القانون في الكنيست حتى يصبح قانونا ناجزا.

وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت مصادقة اللجنة على مشروع القانون.

وقال في تصريح مكتوب:" إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة تسعى بكل الوسائل لتصفية القضية الفلسطينية عبر تشريع القوانين العنصرية، وطرد السكان من أراضيهم وبيوتهم في مخالفه صريحة للقوانين الدولية والإنسانية معتمدة على الانحياز والدعم الأمريكي الكامل".

وأضاف رأفت:" إن استمرارها في تشريع هذه القوانين يهدف الى مواصلة سرقتها للأرض وافراغها من سكانها ونهب أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني".