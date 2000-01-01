أقدمت ميليشيات الحشد الطائفي اليوم الاثنين،على اعتقال عدد من المواطنين العراقيين وتجريف منازلهم في منطقة (السعدونية) جنوب غربي مدينة كركوك مركز محافظة التاميم خلال حملات دهم وتفتيش بذريعة البحث عن منفذي الهجوم الذي استهدف الميليشيات يوم أمس.

وذكرت الأنباء الصحفية الواردة من المحافظة أن القوات الأمنية وميليشياتها الطائفية اعتقلت عددا من المدنيين خلال عمليات الدهم والتفتيش التي استهدفت منطقة (السعدونية) التابعة لناحية (الرياض) جنوب غربي كركوك .. مشيرة الى أن تلك القوات أقدمت على تجريف المنازل القريبة من مكان الكمين الذي نصبه مسلحون يوم أمس وأسفر عن مقتل نحو (30) من أفراد الميليشيات.

ولفتت الأنباء إلى أن الميليشيات ادعت أن خمسة أشخاص من بين المعتقلين ثبت ضلوعهم بنصب الكمين لميليشيات الحشد .. مبينة أنه تم اقتياد المعتقلين إلى مكان مجهول.

وكانت تعزيزات عسكرية للقوات المشتركة وميليشيات الحشد الصفوي قد وصلت إلى قضاء (الحويجة) جنوب غربي كركوك للمشاركة في عملية عسكرية بحثا عن نحو (30) من افراد الميليشيات اختطفوا من قبل مسلحين في ناحية (الرياض) التابعة للقضاء قبل أن يتم العثور على جثثهم اليوم.