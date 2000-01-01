قالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء : إن مليشيات الحوثي الانقلابية أقدمت- الجمعة الماضية- مسجد «هائل سعيد» وسط العاصمة صنعاء واختطفت كلاً من: إمام الجامع وخطيبه وعاقل الحارة المحيطة به.

وبحسب المصادر فإن المليشيات الحوثية، اقتادت المذكورين إلى جهة مجهولة، وعينت إمامًا مواليًا لها بالإضافة إلى تعيينها مشرفين جدد على الجامع الذي يعد أحد أهم مساجد مديرية معين، بعد أن أبلغت القائمين عليه بإخلائه خلال يوم فقط.

وأوضحت المصادر أن مليشيات الحوثي أطلقت- أمس الأحد- سراح خطيب الجامع "القدسي" بالإضافة إلى عاقل الحارة، فيما لم يعرف مصير إمام المسجد حتى لحظة كتابة الخبر.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي الانقلابية سيطرت على ما نسبته 95% من مساجد العاصمة وحولتها إلى منابر لتسويق أفكارها ومشاريعها الطائفية، فيما اتخذت من بعضها مقايل لمضغ نبتة القات وأخرى استخدمتها لتخزين الأسلحة والذخائر.